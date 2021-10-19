Малюська: У Саакашвили двойное гражданство, но Украина будет пытаться его вернуть
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- Олег Панфилович
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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет пытаться всеми правовыми способами вернуть экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом Малюська рассказал в интервью «Украинской правде».
«Мы-то будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии... Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут», — сказал Малюська.
Министр добавил, что Украина будет использовать все юридические механизмы, чтобы как-то это урегулировать.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что не помилует его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на родину и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».