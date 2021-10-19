Малюська: У Саакашвили двойное гражданство, но Украина будет пытаться его вернуть

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина будет пытаться всеми правовыми способами вернуть экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом Малюська рассказал в интервью «Украинской правде».

«Мы-то будем стараться, а дадут ли нам — это вопрос. Он не только гражданин Украины, он еще и гражданин Грузии... Но власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут», — сказал Малюська.

Министр добавил, что Украина будет использовать все юридические механизмы, чтобы как-то это урегулировать.