Playboy ускоряет запуск сервиса Centerfold — конкурента OnlyFans. Для этого компания купила платформу Dream за $30 млн

Новости

Michael Kovac / Contributor

Медиа-компания PLBY Group Inc., основанная Хью Хефнером для надзора за журналом Playboy, покупает за $30 миллионов платформу Dream, чтобы ускорить запуск сервиса Centerfold — конкурента OnlyFans.

Об этом пишет Bloomberg.

Dream будет технической основой для сервиса Centerfold, который позволит зарабатывать на видео и фото для взрослых, общаться с авторами контента и продавать товары от Playboy с поддержкой NFT. Centerfold планировали запустить во второй половине 2022 года, но теперь запуск отложен на конец 2021 года.

На фоне новости о покупке Dream акции PLBY Group выросли на 8,63% — до $24,66 за штуку.