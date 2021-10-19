Глава Пентагона прибыл в Украину. У него запланирована встреча с Зеленским

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Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 19 октября, прибыл в Киев. Ранее он посетил Грузию, а затем отправится в Румынию.

В Киеве у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном — «чтобы подтвердить неизменную поддержку территориальной целостности Украины».

Глава Пентагона отметил, что он прибыл в Киев, «чтобы выразить приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России».

Ллойда Остина в Украину пригласил Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве.

Напомним, что когда весной 2021 года Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Остин пообещал поддержку Украине в случае эскалации.