На аукцион выставили картину Ван Гога, которую последний раз видели более века назад. За нее хотят получить $30 млн

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Christie's

На аукцион Christieʼs выставили картину Винсента Ван Гога, которую более века назад в последний раз видели на публике. За нее ожидают получить до $30 миллионов.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о картине, которую он написал акварелью — Meules de blé («Пшеничные стога»). На ней изображена сцена сбора урожая: женщины, работающие на полях во французском муниципалитете Арле. Christieʼs отмечает, что акварель демонстрирует одержимость Ван Гога «японизмом» — он принял более графический стиль, подобный японским ксилографиям.

Ван Гог нарисовал картину в 1888 году после того, как переехал во французскую сельскую местность на фоне плохого здоровья. Последний раз картину публично видели в 1905 году, когда ее демонстрировали как часть ретроспективы Ван Гога в Стеделек-музее в Амстердаме.

Christie's

Несмотря на спокойную сцену, картина имеет беспокойную историю. Сначала она принадлежала брату Ван Гога, Тео. Затем ее купил еврейский промышленник Макс Мейровский в 1913 году. В период Второй мировой войны Мейровский столкнулся с антисемитскими преследованиями в Германии и вынужден был бежать. Тогда он доверил картину немецкому арт-салону в Париже. После этого акварель попала во владение Мириам Кэролайн Александрины де Ротшильд, которая сама сбежала в Швейцарию после начала Второй мировой войны. Во время оккупации Франции нацисты ограбили ее коллекцию, забрали в том числе и «Пшеничные стога».

В 1941 году картину передали в музей Jeu de Paume. Нацисты его использовали для хранения произведений искусства. По данным Christieʼs, «Пшеничные стога» затем передали в австрийский дворец Schloss Kogl. Все это время госпожа де Ротшильд пыталась вернуть себе картину.

В 1978 году ее приобрела галерея в Нью-Йорке Wildenstein & Co, где ее потом купил покойный коллекционер искусств Эдвард Локридж Кокс. После смерти Кокса между его наследниками и наследниками де Ротшильд возник спор о праве собственности на картину. В итоге стороны заключили «мировое соглашение», но отказались дальше комментировать этот вопрос.