КНДР запустила в Японское море баллистическую ракету

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The Asahi Shimbun / Contributor / Getty

Северная Корея выпустила по крайней мере одну баллистическую ракету в воды у побережья Японии. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявления военных Японии и Южной Кореи.

Во вторник, 19 октября, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что одну ракету запустили из порта Синпо на востоке страны, где Пхеньян обычно держит свои подводные лодки. Ракета приводнилась в Восточном море, также известном как Японское море. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что КНДР запустила две ракеты, назвав запуски «очень неприятными».

Запуск ракеты происходит на фоне встречи в Сеуле глав разведок Южной Кореи, Японии и США. В последние недели Пхеньян приступил к серии испытаний гиперзвуковых крылатых ракет и ракет большой дальности, а также зенитного оружия. Некоторые из этих тестов нарушают строгие международные санкции: Организация Объединенных Наций прямо запрещает Северной Корее испытывать баллистические ракеты, а также ядерное оружие.

Северная Корея продвигает свои ракетные испытания, поскольку Южная Корея также разрабатывает собственное оружие, что, по мнению наблюдателей, превратилось в своеобразные гонки на Корейском полуострове. Сеул недавно представил ракету, которая запускается с подводных лодок, и на этой неделе проводит крупнейшую оборонную выставку в Южной Корее. Также в ближайшее время Корея планирует запустить собственную космическую ракету.