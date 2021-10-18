Зеленский анонсировал прогресс в судебной и антикоррупционной реформах после отзыва Разумкова с должности спикера Рады
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что антикоррупционная реформа в Украине движется даже несмотря на определенные факторы сдерживания.
Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.
«Есть вызовы, но сегодня после смены руководства Рады [речь идет об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента ] мы ускорим голосования второго чтения закона о НАБУ. Думаю, что голосование состоится уже на следующей неделе, если депутаты не подведут», — отметил Зеленский.
Президент также выразил удивление из-за долгого процесса избрания нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
«Я был удивлен тем, что комиссия не может собраться для окончательного этапа конкурса. Мы с этим поработали и я ожидаю, что на этой неделе комиссия таки соберется», — подчеркнул Зеленский и добавил, что до конца года САП точно получит руководителя.
Также президент отметил, что судебная реформа не «буксует», а движется, за что его, в частности хвалили представители ЕС.
«Мы проголосовали два основных закона о ВККС и ВСП. Есть еще вопрос с Конституционным судом — будет перезагрузка, когда Рада обновит состав судей, после чего они проголосуют закон о КСУ», — отметил Зеленский и добавил, что, например, вопрос ликвидации Окружного административного суда Киева до сих пор откладывала именно Рада, мол спикер задерживал этот процесс.
- 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.