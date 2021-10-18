В оккупированной Горловке прекратили блокировку сотрудников ОБСЕ

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

В оккупированной Горловке прекратили блокировку в гостинице сотрудников ОБСЕ. Акцию протеста устроили якобы «патриотические местные жители», которые требовали освобождения взятого в плен ВСУ боевика Андрея Косяка.

Об этом пишут «Новости Донбасса».

Один из организаторов митинга заявил, что миссия ОБСЕ должна выполнять свои обязанности, в частности сопровождать местных к Горловской фильтровальной станции. После этого митингующие собрали палатки и разошлись. Перед этим они якобы провели встречу с сотрудниками ОБСЕ и донесли свою позицию с «требованием освободить Андрея Косяка».

В ОБСЕ пока не подтверждают полное возобновление работы своей миссии.

«В результате акции протеста перед отелем в Донецке, в котором проживают члены миссии, а также в соответствии с внутренними процедурами безопасности, СММ не отправляет патрули из Донецкой мониторинговой команды и Патрульного центра в этом городе. Патрулирование из других мест размещения миссии продолжается в обычном режиме», — отметила пресс-служба ОБСЕ.

В отчете ОБСЕ говорилось о том, что владелец отеля в Горловке, в котором проживают сотрудники миссии, заявил, что приказ не выпускать их из гостиницы поступил от так называемого «мэра» города. Но глава оккупационной администрации через некоторое время заявил, что никаких приказов не давал. После этого блокировка завершилась.