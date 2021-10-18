Германия готовится отменить режим ЧП из-за пандемии. Он длится уже полтора года
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Marco Verch / Flickr
В Германии планируют отменить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Это решение готовятся принять в ноябре.
Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, пишет Deutsche Welle.
По его словам, все особые ограничения, касающиеся пандемии коронавируса, могут закончиться с 25 ноября.
«Это означает, что чрезвычайное положение, действовавшее почти 19 месяцев с 28 марта 2020 года, закончится. Мы переходим из режима чрезвычайного положения в режим особой осторожности», — заявил Шпан.
Он отметил, что ссылается на данные государственного органа здравоохранения — Института Роберта Коха, который оценивает, что вакцинированные люди несут «умеренный» риск для общего состояния здоровья населения. Но большинство ограничений по допуску в заведения и учреждения с тестом или вакцинацией сохранятся.
Чрезвычайное положение в Германии расширяло полномочия правительства, которое могло ограничивать деятельность парламента, а также власти федеральных земель. В частности немецкое правительство могло самостоятельно устанавливать различные карантинные меры в землях без согласия их властей.
- В Германии с 11 октября больше не делают бесплатные тесты на коронавирус. Таким образом правительство стремится популяризировать вакцинацию. В стране сейчас работают правила, что массовые собрания и вход в общественные заведения разрешен при условии наличия COVID-паспортов, в которых есть информация о вакцинации, отрицательном тесте или справке о выздоровлении. Правительство обеспечивало бесплатными тестами тех, кто не хочет делать вакцинацию.