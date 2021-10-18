В НАТО отреагировали на заявление Кремля о сворачивании российской миссии при Альянсе
- Автор:
- София Телишевская
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NATO / Flickr
В Североатлантическом Альянсе пока не получали официальных обращений от российских властей по поводу прекращения работы представительства Москвы в этой организации.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, сообщает корреспондент «Радио Свобода».
По словам пресс-секретаря, в НАТО приняли во внимание комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова по этому вопросу.
«Мы обратили внимание на комментарии министра Лаврова в медиа, однако не получали никаких официальных сообщений по вопросам, которые он озвучил», — сообщила Лунгеску.
Напомним, по словам Лаврова, с 1 ноября Россия прекращает работу своего представительства при НАТО и закрывает военную миссию связи и информбюро Альянса в Москве.
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- В Кремле после этого заявили о невозможности нормализации отношений с НАТО и пообещали отреагировать.