Россия провела масштабную высадку десанта в оккупированном Крыму
- Автор:
- Олег Панфилович
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В оккупированном Крыму российские военные провели масштабную десантную высадку мотострелковых подразделений береговой обороны Черноморского флота России.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Маневры проходили на полигоне Опук. В высадке участвовали экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ. Военные отрабатывали «блокирование и уничтожение боевиков, которые проникли на территорию полуострова с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки».
«Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», — говорится в сообщении.
В Минобороны России заявили, что в учениях на оккупированном полуострове участвуют соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии. По данным ведомства, всего к участию в учениях привлекли около 8 тысяч военных, 350 единиц вооружения и военной техники.
- Россия и Беларусь в начале сентября проводили вдоль украинской границы масштабные военные учения «Запад-2021». Кроме белорусских и российских военных, в них участвовали бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.
- Российская армия проводила масштабные учения на полигонах южных регионов, а также в оккупированных Крыму, Абхазии и Южной Осетии. Они длились до 15 августа.