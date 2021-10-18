«Вытеснение ОБСЕ с оккупированных территорий». В ТКГ отреагировали на блокирование миссии на Донбассе

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе расценивает блокировку работы миссии ОБСЕ боевиками и пророссийскими активистами как попытку вытеснить ОБСЕ с оккупированных территорий.

В комментарии «РБК-Украина» и «Суспільному» спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что боевики ведут системный подрыв полномочий миссии на фоне того, что ОБСЕ констатировала угрозу своим патрулям.

По его словам, патрули миссии двое суток были блокированы боевиками в Донецке и Горловке, а на российских пограничных пунктах перехода Донецк и Гуково мандат ОБСЕ не продлили. О блокировке баз миссии пророссийскими активистами, которые устраивали митинги на входе отеля, где живут сотрудники ОБСЕ, сообщали и в самой миссии.

«Деятельность СММ ОБСЕ мы рассматриваем как основу беспристрастного мониторинга ситуации в районе вооруженного конфликта на востоке Украины и отдаем должное миссии как силе, способствующей диалогу между его сторонами — Украиной и РФ», — отметил Арестович, добавив, что ТКГ находится в постоянном контакте с представительством ОБСЕ в Вене и СММ ОБСЕ.

Позднее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что фактически боевики в Горловке взяли членов миссии в заложники.