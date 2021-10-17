Экс-президента США Клинтона выписали из больницы

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Matt Johnson / Flickr

Бывшего президента США Билла Клинтона 17 октября выписали из больницы, куда он попал несколько дней назад с инфекцией.

Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Анхель Урена в Twitter.

«Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались», — написал представитель Клинтона. Бывший президент лечился в медицинском центре Калифорнийского университета в Ирвине.

По данным врачей, Клинтон отправится домой в Нью-Йорк, где продолжит курс лечения антибиотиками.