Силовики обнаружили тайник с боеприпасами в Донецкой области

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Sasha Maksymenko / Flickr

Украинские военные обнаружили тайник с оружием в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил.

Тайник обнаружили на окраине города Светлодарск в Донецкой области. Всего правоохранители совместно с военными изъяли около 700 патронов калибра 7,62 мм, более 100 патронов калибра 5,45 мм, один патрон 12,7 мм, а также две гранаты РГД-5 и один запал УЗРГМ.