Netflix за месяц заработал на «Игре в кальмара» почти $900 миллионов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за первый месяц принес компании Netflix $891,1 миллиона.
Об этом сообщает Bloomberg.
На производство сериала (всего один сезон) Netflix потратила $21,4 миллиона. В среднем — по $2,4 миллиона на эпизод.
Сериал «Игра в кальмара» официально стал самым популярным на Netflix. С момента релиза 17 сентября он набрал 132 миллиона просмотров из более чем 80 стран. Около 89% людей, которые начали смотреть шоу, видели больше одной серии, а 66% посмотрели сериал полностью.
Сериал лидирует в первой десятке рейтинга Netflix в 94 странах мира.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни.
- Из-за «взрыва трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипонов) — на 7 800%.