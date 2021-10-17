Офис президента: С ошибкой в санкционном списке «воров в законе» разбираются

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Каролина Ускакович / «Бабель»

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны выясняют причины внесения в санкционный список криминальных авторитетов и «воров в законе» 108 невиновных человек. В частности проверяется, могло ли это произойти умышленно.

Об этом DW рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«На данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения и были ли они умышленными. Эта проверка еще не закончилась», — сказал Подоляк.

По его словам, ошибочное внесение 108 людей в список произошло по вине работников Министерства внутренних дел, во времена когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 15 октября заявил, что ошибочное внесение 108 людей исправили. Ответственные из МВД понесли наказание — восьмерых уволили, а двух понизили в должностях.