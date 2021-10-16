США осудили Россию за перепись населения в оккупированном Крыму

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Соединенные Штаты Америки назвали «попыткой подорвать независимость» перепись населения, которую Россия устроила в оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление в Twitter обнародовал представитель Госдепа Нед Прайс в субботу, 16 октября.

«Соединенные Штаты осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Прайс.

Аналогичное заявление перед этим выпустил и Европейский Союз. Действия Москвы расценивают как попытку легализовать незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет Украины. ЕС продолжит политику непризнания и работу над мирным возвращением полуострова.