Неподалеку Помпеи нашли скелет 40-летнего мужчины, который погиб при извержении Везувия

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Rum Bucolic Ape / Flickr

Недалеко от древнего города Помпеи, в городке Геркулануме археологи нашли частично изуродованные останки мужчины, который погиб в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра культура Италии, который назвал эту находку «сенсационной».

Археологи заявили, что мужчина, возраст которого, как полагают, был от 40 до 45 лет, был убит в нескольких шагах от моря, когда пытался спастись от извержения вулкана. Его скелет нашли на пляже, голова была повернута в сторону моря. Тело было окружено обугленным деревом, в частности, балкой крыши, которая могла раздробить его череп. Кости мужчины были ярко-красного цвета, что было «следом пятен, оставленных кровью жертвы».

Открытие сделали во время первых почти за три десятилетия археологических раскопок в Геркулануме — это намного меньший и менее известный город, чем соседние Помпеи. Город был погребен под слоем вулканического пепла примерно на 15 метров, пока в 18 веке его случайно не выявили — когда селянин копал колодец.

Во время предыдущих раскопок в 1980 и 90-х годах обнаружили скелеты более 300 жертв извержения вулкана. Тогда их нашли в сараях для лодок.

Извержение Везувия началось днем 24 августа (по другим данным 24 октября) 79 года н. э. и привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума, Стабии, а также нескольких сел и вилл. Извержение было настолько сильным, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Из 20 тысяч жителей Помпеев погибли около 2 тысяч. Большинство жителей покинули город до катастрофы, но точное число погибших неизвестно.