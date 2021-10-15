США пожертвуют Африканскому союзу 17 млн доз вакцин от коронавируса

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Sean Gallup / Staff

Президент США Джо Байден объявил, что Штаты передадут Африканскому союзу еще 17 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Соответствующее заявление Байден сделал во время встречи с президентом Кении Ухуру Кеньятта. Африка получит вакцины от компании Johnson & Johnson.

Эти 17 млн доз будут дополнением к 50 млн доз, которые США передали Африканскому союзу раньше. Кеньятта отметил, что «США сделали все возможное, чтобы помочь не только Кении, но и африканскому континенту».

В ВОЗ уже длительное время обращают внимание мирового сообщества к низким темпам вакцинации от коронавируса в Африке. По данным организации, в половине африканских стран вакцину получили менее 2% населения.