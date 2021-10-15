В Британии мужчина с ножом убил депутата парламента
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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IFAW Tails for Whales / Flickr
В Англии в графстве Эссекс мужчина несколько раз ножом смертельно ранил 69-летнего депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса. Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, во время его встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си.
Об этом сообщает BBC.
25-летнего напавшего уже арестовали, сообщника у него не было, мотивы пока неизвестны. Депутату на месте начали оказывать медицинскую помощь, а затем сообщили о смерти.
Полиция просит связаться с нею свидетелей, у которых есть записи с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.
Эмесс стал шестым депутатом британского парламента, убитым после Второй мировой войны, и девятым в истории. Впервые его избрали в парламент Великобритании в 1983 году, а затем он снова прошел в парламент на выборах в 1997 году. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave — в ее рамках проводили агитацию за то, чтобы Великобритания в итоге вышла из ЕС.
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