В Британии мужчина с ножом убил депутата парламента

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IFAW Tails for Whales / Flickr

В Англии в графстве Эссекс мужчина несколько раз ножом смертельно ранил 69-летнего депутата Консервативной партии Дэвида Эмесса. Инцидент произошел в пятницу, 15 октября, во время его встречи с гражданами в депутатской приемной в церкви города Ли-он-Си.

Об этом сообщает BBC.

25-летнего напавшего уже арестовали, сообщника у него не было, мотивы пока неизвестны. Депутату на месте начали оказывать медицинскую помощь, а затем сообщили о смерти.

Депутат Консервативной партии Дэвид Емесс. IFAW Tails for Whales / Flickr

Полиция просит связаться с нею свидетелей, у которых есть записи с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.

Эмесс стал шестым депутатом британского парламента, убитым после Второй мировой войны, и девятым в истории. Впервые его избрали в парламент Великобритании в 1983 году, а затем он снова прошел в парламент на выборах в 1997 году. Он был давним и активным евроскептиком, поддержал Brexit на референдуме в 2016 году и с тех пор поддерживал кампанию Leave Means Leave — в ее рамках проводили агитацию за то, чтобы Великобритания в итоге вышла из ЕС.