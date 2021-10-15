В Германии три партии договорились об основных условиях коалиции и готовы формировать правительство
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Herman / Flickr
Лидеры трех немецких партий — социал-демократы, «зеленые» и «свободные демократы» — заявили о договоренности по основным условиям коалиции и готовности формировать правительство.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Фактически лидеры этих политсил рекомендовали своим партиям начать официальные коалиционные переговоры.
«Мы убеждены, что можем заключить амбициозное и жизнеспособное коалиционное соглашение. Предварительные переговоры характеризовались доверием, уважением и взаимным вниманием. Мы хотим продолжить это», — говорится в заявлении лидеров.
Формально партия «зеленых» еще должна провести свой съезд для утверждения этого плана. То же самое планируют сделать и «свободные демократы». В случае поддержки политсилами договоренностей, официальные переговоры о коалиции и новом правительстве начнутся на следующей неделе. Они могут затянуться на недели или даже месяцы.
В случае успешных переговоров новым канцлером Германии станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. В то же время, если стороны не договорятся, то альтернативным вариантом коалиции могут стать договоренности «зеленых» и «свободных демократов» с блоком Меркель ХДС/ХСС.
Даже до начала официальных переговоров подобный вариант коалиции уже имеет существенную общественную поддержку. По данным опроса общественного телеканала ZDF, 62% немцев поддерживают коалицию социал-демократов, «зеленых» и «свободных демократов».
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».