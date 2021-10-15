Парламент Молдовы утвердил Стамбульскую конвенцию

Новости

Парламент Молдовы ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).

Соответствующее решение приняли 14 октября, за ратификацию в окончательном чтении проголосовали 54 депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS).

В то же время депутаты от «Блока коммунистов и социалистов» перед голосованием покинули зал в знак протеста из-за отклонения поправки про толкование гендера, а представители партии «Шор» выступили против ратификации.

Всего в парламенте Молдовы 101 депутат, для принятия законов нужен минимум 51 голос.

Что такое Стамбульская конвенция?

Конвенцию о защите женщин приняли в 2011 году в Стамбуле (потому ее называют Стамбульской). Документ стал первой европейским соглашением о борьбе с домашним насилием. А Турция была первой страной, которая ратифицировала этот документ. Вслед за ней это сделали еще 33 страны. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.

Всего документ подписали более 40 государств и Евросоюз. Украина тоже присоединилась к Конвенции, но Верховная Рада до сих пор ее не ратифицировала.

Стамбульская конвенция, в частности, квалифицирует как уголовные преступления психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительный аборт, а также сексуальные домогательства. Государства, которые ратифицировали соглашение, обязуются принимать меры для предотвращения насилия над женщинами.