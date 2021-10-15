В Италии ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для работников всех сфер. В стране начались протесты

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В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных организаций.

«Зелений пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний, пишет Reuters.

В некоторых городах люди вышли на протест, в частности в порту города Триест рабочие угрожают остановить работу порта, но акция проходит мирно.

Решение о «зеленом пропуске» приняли еще 16 сентября, тогда чиновники отметили, что Италия станет первой европейской страной, в которой невозможно будет попасть на фабрику, в офис, в студию и на любое другое рабочее место без «зеленого билета».

Сначала профсоюзы были категорически против такого решения, но в ходе общественных обсуждений несколько изменили мнение. Поэтому премьер Марио Драги решил принять соответствующее решение.

Таким образом правительство планирует улучшить темпы вакцинации и быстрее сформировать коллективный иммунитет.

Если у человека не будет этого пропуска, то его просто не допустят на рабочее место. Такие работники будут считаться отсутствующими без причины. Пять дней таких «пропусков» дает работодателю право уволить работника. Допуск человека в офис без вакцинации наказывается штрафом от €400 до €1 000.