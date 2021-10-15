На Ла-Пальме вулкан начал извергать породы, которым более 2 миллионов лет. Власти эвакуировали еще 300 человек

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Власти испанского острова Ла-Пальма, где продолжается масштабное извержение вулкана Кумбре-Вьеха, эвакуировали еще 300 человек, поскольку лава приближается к их домам.

Об этом сообщает Reuters.

Лава уже уничтожила более 600 гектаров земли и полторы тысячи зданий, в том числе цементный завод, что привело к выделению токсичных испарений в воздух. Поток лавы также накрыл плантацию бананов и авокадо, которые сильно влияют на экономику острова.

Всего из 85 тысяч жителей острова уже 6,2 тысячи покинули свои дома — возможно, навсегда.

Кроме того, вулконолог Высшего совета научных исследований Испании (CSIC) Висенте Солер отметил, что Кумбре-Вьеха начал извергать породы возрастом более двух миллионов лет.

Он предполагает, что на поверхность начали выходить отложения, которые находились на морском дне задолго до образования острова.

«Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает извергаться, он выбрасывает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования островов, то есть 2 миллиона лет назад», — сказал Солер.