На Ла-Пальме вулкан начал извергать породы, которым более 2 миллионов лет. Власти эвакуировали еще 300 человек
- Автор:
- София Телишевская
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Власти испанского острова Ла-Пальма, где продолжается масштабное извержение вулкана Кумбре-Вьеха, эвакуировали еще 300 человек, поскольку лава приближается к их домам.
Об этом сообщает Reuters.
Лава уже уничтожила более 600 гектаров земли и полторы тысячи зданий, в том числе цементный завод, что привело к выделению токсичных испарений в воздух. Поток лавы также накрыл плантацию бананов и авокадо, которые сильно влияют на экономику острова.
Всего из 85 тысяч жителей острова уже 6,2 тысячи покинули свои дома — возможно, навсегда.
Кроме того, вулконолог Высшего совета научных исследований Испании (CSIC) Висенте Солер отметил, что Кумбре-Вьеха начал извергать породы возрастом более двух миллионов лет.
Он предполагает, что на поверхность начали выходить отложения, которые находились на морском дне задолго до образования острова.
«Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает извергаться, он выбрасывает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования островов, то есть 2 миллиона лет назад», — сказал Солер.
- Извержение вулкана на Ла-Пальме началось 19 сентября. Лава уничтожила более тысячи зданий и десятки дорог, а остров объявили зоной бедствия. Лава покрыла уже более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, а также часть близких к вулкану городов и дорог. В целом лава покрыла 2,4% поверхности всего острова, а потоки, хлынувшие в океан, сформировали новый полуостров, увеличив площадь Ла-Пальмы.