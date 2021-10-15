Евросоюз осудил Россию за перепись населения в Крыму и призывную кампанию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Thierry Monasse / Contributor
Европейский Союз осуждает Россию за проведение переписи населения в оккупированном Крыму, а также за старт призыва крымчан в российскую армию.
Об этом сообщается на сайте Службы внешних дел ЕС.
«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября и начать очередную призывную кампанию 1 октября», — говорится в заявлении главы Службы внешних дел ЕС Питера Стано.
Действия Москвы расценивают как попытку легализовать незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет Украины. ЕС продолжит политику непризнания и работу над мирным возвращением полуострова.
- 15 октября в России стартовала перепись населения, в том числе в оккупированных Крыму и Севастополе. Она продлится до 14 ноября.
- МИД Украины выразил протест и призвал международное сообщество не признавать результаты переписи.