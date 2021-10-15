Магнат Роберт Дерст получил пожизненный срок за убийство 21-летней давности

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Суд Лос-Анджелеса приговорил к пожизненному заключению миллионера Роберта Дерста за убийство подруги Сьюзен Берман в 2000 году.

Об этом сообщает CNN.

Суд установил, что миллионер застрелил Берман перед ее разговором с полицией, поскольку она могла раскрыть детали исчезновения его жены в 1982 году. Вероятно, миллионер убил свою жену, но из-за нехватки доказательств обвинения Дерсту не предъявили.

Сам магнат все эти годы утверждал, что не представляет, куда подевалась его жена Кэтлин Маккормак-Дерст, и тем более не знает, кто убил его подругу Берман.

Признался в преступлениях Дерст случайно — во время съемок документального сериала HBO он попросился выйти туалет и не снял микрофон, поэтому техника записала, как он говорит: «Ну, вот ты и попался. Что я, черт побери, наделал? Убил их всех, конечно». Также он признался в убийстве более 40 собак.