Virgin Galactic не будет отправлять туристов в космос до конца 2022 года из-за технической проблемы

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Virgin Galactic / Twitter

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона перенесла начало полетов туристов в космос на конец 2022 года и начинает модернизацию кораблей и самолетов-носителей.

Об этом пишет CNBC.

Во время испытаний специалисты Virgin Galactic выявили недостатки в прочности некоторых материалов, что ставит под угрозу безопасность кораблей. Ожидается, что устранение проблемы займет до 9 месяцев. Тестовый полет ракетоплана Unity 23 произойдет не ранее середины 2022 года.

В целом в следующем году у Virgin Galactic запланировано три полета — тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания не называет.