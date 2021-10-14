В Бейруте протесты против судьи по делу о взрыве в порту переросли в стрельбу. Есть погибшие

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В столице Ливана Бейруте протесты против судьи по делу о масштабном взрыве селитры в местном порту переросли в насилие, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек.

Об этом пишет BBC.

Во время протесте неизвестные открыли огонь, чтобы разогнать участников акции. Сотни протестующих вышли на улицы Бейрута, чтобы выступить против судьи Тарека Битара, который рассматривает дело взрыва в порту столицы Ливана. Митингующие считают, что он необъективен, потому судью следует отстранить от рассмотрения дела.

Во время акции началась стрельба, нападавшие использовали гранатометы и автоматы, также работали снайперы. Как пишет Al Jazeera, премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал граждан сохранять спокойствие, а ливанские военные попросили граждан покинуть район, в котором произошла стрельба.