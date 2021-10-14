Зеленский созывает заседание СНБО на 15 октября

Новости

Фото с сайта Администрации президента Украины

В пятницу, 15 октября, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)», — говорится в сообщении.

Также в СНБО заверили, что все члены координационного органа проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Отметим, 15 октября является официально выходным днем.