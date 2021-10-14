Зеленский созывает заседание СНБО на 15 октября
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Фото с сайта Администрации президента Украины
В пятницу, 15 октября, в Киеве состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.
«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 заседание СНБО Украины (Офис президента Украины)», — говорится в сообщении.
Также в СНБО заверили, что все члены координационного органа проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.
Отметим, 15 октября является официально выходным днем.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что СНБО на следующем заседании рассмотрит ситуацию со злоупотреблениями в банковском секторе в 2014—2017 годах.
- В начале октября СНБО запустил сайт с перечнем лиц и компаний, против которых Украина ввела санкции.
- Перед этим Совет национальной безопасности и обороны запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах.