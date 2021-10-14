Минобороны выделило 3,7 миллиарда грн на погашение долгов перед военнослужащими

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Министерство обороны выделило 3,7 миллиарда гривен на выплаты военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Деньги выплатили в течение 11—12 октября. «Эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрение личного состава и т. д.» — говорится в сообщении.

Из этой суммы на оздоровление выделили 1,8 миллиарда гривен. В то же время почти 247 млн гривен направили на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

«Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн гривен, 195 млн гривен на выплату компенсации за аренду жилья, еще более 82 млн гривен предназначены для расчетов с уволенными с военной службы», — сообщили в Минобороны.

Также министерство добавило, что для выплаты вознаграждения за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделили более 725 млн гривен. А ко Дню защитников и защитниц военнослужащих поощрили более чем на 641 млн гривен.