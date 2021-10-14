Авария в Черном море: украинский военный корабль буксируют в Одессу, часть экипажа уже в пункте дислокации
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Тарас Чмут
Часть команды военного корабля Украины, потерпевшего крушение в Черном море, доставили в пункт постоянной дислокации.
Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook 14 октября.
«По состоянию на 08:30 личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что корабль буксируют в пункт базирования в Одессе в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВСУ, а также морских спасателей.
«Дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть», — добавили в ВМС.
- Авария произошла в Черном море 13 октября. По данным ВМС ВСУ, судно получило повреждения после резкого ухудшения погоды. Предварительно, корабль наткнулся в море на неизвестный объект.