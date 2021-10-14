В Украине за сутки выявили почти 19 тысяч случаев коронавируса. Больше всего — в Харьковской области

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине за прошедшие сутки, 13 октября, выявили 18 881 новый случай коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.

Всего за сутки госпитализировали 4 633 человек, летальных случаев — 412, выздоровели 7 630 пациентов.

С начала пандемии в Украине заболели 2 597 275 человек, выздоровел 2 311 991 пациент, летальных случаев — 59 935.