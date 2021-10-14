В Украине за сутки выявили почти 19 тысяч случаев коронавируса. Больше всего — в Харьковской области
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Мусиенко Владислав / УНИАН
В Украине за прошедшие сутки, 13 октября, выявили 18 881 новый случай коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировали в Харьковской (1 665), Днепропетровской (1 232), Одесской (1 191), Львовской (1 132) и Житомирской (1 107) областях.
Всего за сутки госпитализировали 4 633 человек, летальных случаев — 412, выздоровели 7 630 пациентов.
С начала пандемии в Украине заболели 2 597 275 человек, выздоровел 2 311 991 пациент, летальных случаев — 59 935.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось. Среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.
- С 15 октября на территории Херсонской области ввели «красную» зону карантина.