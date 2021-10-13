В Норвегии мужчина застрелил из лука четырех человек

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Matthew Kenwrick / Flickr

В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу людей.

ВВС сообщает о не менее четырех погибших.

Начальник полиции заявил, что преступника оперативно задержали. По предварительной информации, мужчина действовал самостоятельно.

В полиции решили не разглашать подробности о личности преступника и его мотивы, но и не отвергли версию теракта.

Пострадавшие госпитализированы. Жителям района, где произошло нападение, было рекомендовано не покидать дома.