Индия возобновила экспорт вакцин против COVID-19. Страну считают крупнейшим производителем препаратов в мире

Новости

Irwan / Unsplash

Индия заявила о возобновлении экспорта вакцин против коронавируса и увеличении поставок.

Об этом сообщает Reuters.

Восстановление экспорта связано с тем, что в Индии большинство населения получили прививки от коронавируса, а внутренние запасы продолжают накапливаться.

На прошлой неделе страна отправила в Иран миллион доз вакцины Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. В общем Индия экспортировала около 4 млн доз.

Напомним, Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. Так, страна занимала лидирующие позиции по количеству смертей от COVID-19. До этого Индия экспортировала более 60 миллионов доз вакцины в 76 стран мира.

Сейчас в Индии уже сделано более 800 миллионов прививок при населении в 1,4 миллиарда человек. По крайней мере одну дозу получили более 62% взрослого населения, подлежащего вакцинации, две дозы — примерно 22%. Они намерены до конца года вакцинировать 1,1 млрд человек.