Суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в организации нападения на активистку Гандзюк

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится в посте группы «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.

Согласно решению, которое приняли 13 октября, экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин должны оставаться под стражей до 11 декабря.

Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шесть человек.