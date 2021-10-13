Суд оставил под стражей Мангера и Левина. Их обвиняют в организации нападения на активистку Гандзюк
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- София Телишевская
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом говорится в посте группы «Кто заказал Катю Гандзюк» в Facebook.
Согласно решению, которое приняли 13 октября, экс-глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и бывший помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин должны оставаться под стражей до 11 декабря.
Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года после того, как тремя месяцами ранее в Херсоне ее облили серной кислотой. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк задержали шесть человек.
- 25 июня 2020 года Офис генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве Гандзюк.
- Прокуратура просит для Мангера и Левина (организаторы) по 12 лет тюрьмы. Оба отрицают свою вину. Также известно, что семья Екатерины Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 миллиона гривен за моральный ущерб.