ВОЗ: Смертность от коронавируса в мире — самая низкая за год

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Во Всемирной организации по охране здоровья сообщили, что сейчас смертность от коронавируса в мире достигла самых низких показателей за весь год.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

«Количество еженедельных зарегистрированных смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень — почти 50 тысяч смертей в неделю, а реальное количество, безусловно, выше», — отметил он.

Гебреесус сообщил, что смертность снижается во всех регионах, кроме Европы, где в некоторых странах только начинается новая волна коронавируса.

Также он подчеркнул, что высокая смертность в тех странах, которые имеют наименьший доступ к вакцинам. По данным ВОЗ, 56 стран до сих пор не достигли показателя даже в 10% вакцинированного населения, и подавляющее большинство этих государств — в Африке.

Еще три страны даже не начали вакцинацию населения — это КНДР, Эритрея и Бурунди.