Главарь «ЛНР» Пасечник заявил об отказе от Минских переговоров, пока ВСУ не отпустят захваченного боевика
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что считает «бессмысленным» продолжение диалога по поводу войны на Донбассе в «минском формате», пока Вооруженные силы Украины не отпустят боевика, который под видом разминирования территории пытался разведывать позиции украинских военных.
Об этом сообщает Луганский информационный центр в среду, 13 октября.
«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках «минского формата» считаю бессмысленным», — заявил Пасечник.
Отметим, что в Минском процессе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе участвуют три стороны: представители Украины, России и ОБСЕ. Неофициально с 2015 года на нем присутствуют также и представители непризнанных «ЛНР» и «ДНР».
13 октября Вооруженные силы Украины задержали боевика-россиянина Косяка Андрея Валентиновича 1978 года. У него изъяли оружие, боеприпасы и заявили, что он разведывал украинские позиции. Однако в «ЛНР» заявили, что их боевики якобы были без оружия и только сопровождали местных коммунальщиков, которые очищали дорогу у КПВВ «Золотое».
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