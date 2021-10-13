МИД: Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом и напомнила о розыске
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Vladimir Solenko
Министерство иностранных дел Украины обратилось к Кабо-Верде из-за назначения послом России в этой стране бывшего прокурора в Крыму Натальи Поклонской.
Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — подчеркнул он.
По его словам, Украина уже подняла перед Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.
Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в своем Twitter также отметил, что назначение Поклонской послом в Кабо-Верде может дать возможность Украине обратиться за ее экстрадицией.
- Президент России Владимир Путин назначил бывшего «прокурора Крыма» Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.
- Поклонская — бывшая украинская, а ныне российская юристка. До 2014 года работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы России, где занимала должность заместителя председателя комитета по международным делам.
- В Украине против Поклонской возбуждено уголовное производство по статье 109 ч. 1 Уголовного кодекса — «действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий». Объявлена в розыск.