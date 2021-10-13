Дело о ДТП Трухина: в ГБР рассказали, что до сих пор не нашли видео с моментом аварии

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Кузьмин Александр / УНИАН

У Государственного бюро расследований до сих пор нет видео момента ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Украинской правды».

«Досудебное расследование по уголовному производству продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве», — говорится в сообщении.

Также в бюро уточнили, что следователи изъяли ряд видеозаписей движения автомобилей, которые по времени фиксации были приближены ко времени ДТП, но самого момента аварии на этих записях нет.

По данным ГБР, по делу уже допрошены более десяти свидетелей происшествия, самого Трухина еще не допрашивали, так как ждут результатов назначенных экспертиз.

В то же время, в бюро отметили, что еще устанавливают, кто именно находился за рулем автомобиля Audi на момент ДТП 23 августа 2021 года.

Кроме этого, в прокуратуре «УП» сообщили, что в ГБР, когда туда поступили материалы уголовного производства из Национальной полиции, создали новую группу следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.