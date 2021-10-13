Дело о ДТП Трухина: в ГБР рассказали, что до сих пор не нашли видео с моментом аварии
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Кузьмин Александр / УНИАН
У Государственного бюро расследований до сих пор нет видео момента ДТП с участием нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.
Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Украинской правды».
«Досудебное расследование по уголовному производству продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве», — говорится в сообщении.
Также в бюро уточнили, что следователи изъяли ряд видеозаписей движения автомобилей, которые по времени фиксации были приближены ко времени ДТП, но самого момента аварии на этих записях нет.
По данным ГБР, по делу уже допрошены более десяти свидетелей происшествия, самого Трухина еще не допрашивали, так как ждут результатов назначенных экспертиз.
В то же время, в бюро отметили, что еще устанавливают, кто именно находился за рулем автомобиля Audi на момент ДТП 23 августа 2021 года.
Кроме этого, в прокуратуре «УП» сообщили, что в ГБР, когда туда поступили материалы уголовного производства из Национальной полиции, создали новую группу следователей и прокуроров, по инициативе которых сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi, в котором находился депутат «Слуги народа», заместитель главы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и руководил авто. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего в аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего ранее рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Представитель МВД Артем Шевченко лишь 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в авто.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местной ячейки «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, были пассажирами.
- Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.