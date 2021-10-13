В Одесском художественном музее к 60-летию Ройтбурда откроют выставку его работ

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Евгений Карев / «Бабель»

В Одесском художественном музее к 60-летию со дня рождения художника Александра Ройтбурда запланирована выставка его работ и презентация сборника его стихов.

В четверг, 14 октября, в день рождения художника, который умер 8 августа, в музее состоится презентация сборника «Стихи дилетанта» с иллюстрациями Сергея Жадана. Над сборником Ройтбурд работал в течение последнего года, завершив его за несколько недель до смерти. Стихи, вошедшие в книгу, охватывают период последних тридцати лет.

В музее отмечают, что поэтическое наследие Ройтбурда гораздо менее известно, чем живописное, — свои стихи он читал вживую только близким людям. Его поэзию зачитает Жадан и издатель, президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вход свободный, но по предварительной регистрации здесь.

В субботу, 16 октября, откроется выставка «Рой. К шестидесятилетию Александра Ройтбурда». На ней представят 28 живописных работ Ройтбурда, видео-арт, инсталляции и около 70 архивных фотографий из семейной и частных коллекций. Выставка делает акцент на раннем периоде творчества, 1980—1990-х, когда Ройтбурд пробовал себя в разных направлениях искусства и занимался активным формированием одесского и всеукраинского художественного сообщества.

Музей объясняет, что этот проект — своеобразный тизер к большой персональной выставке Ройтбурда, которую в следующем году проведут в четырех городах страны: Одессе, Киеве, Львове и Днепре. Нынешняя выставка продлится до конца года, возможно, ее продлят (вход по регистрации).