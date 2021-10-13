Wizz Air увеличивает флот в Украине и запустит 26 новых рейсов
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Венгерский лоукост Wizz Air в течение 3—6 месяцев увеличит количество своих самолетов в Украине и откроет 26 новых маршрутов.
Об этом сообщает «ЦТС» со ссылкой на президента авиакомпании Роберта Кери.
В аэропортах Киева будут базироваться восемь самолетов (сейчас три), а во Львове — три (сейчас один). Благодаря этому компания расширит полетную программу из четырех аэропортов Украины в 2022 году.
Из Киев запустят (часть восстановят) рейсы в Париж, Эйндховен, Брюссель, Ниццу, Барселону, Мадрид, Аликанте, Малагу, Порту, Пальму-де-Майорка, Ханью и Базель.
Из Львова запустят рейсы в Мадрид, Эйндховен, Париж, Барселону, Ниццу, Тревизо, Брюссель, Афины и Салоники.
Из Одессы рейсы будут летать в Лондон, Пардубице и Афины, а из Харькова — в Салоники и Пардубице.
Рейсы из Киева в Париж, Эйндховен и Брюссель стартуют с декабря 2021 года. Остальные — весной и летом следующего года.
- В октябре компания Wizz Air возобновила рейсы из Киева в Неаполь, а из Одессы в Абу-Даби. С декабря лоукост запустит рейсы из Киева в шведский Стокгольм.
- 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве — оно позволит европейским компаниям летать на внутренних украинских рейсах и привлечет в страну больше лоукостов.