В Украину пришел циклон. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей

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Alexey Marcov / Pixabay

В Украину 13 октября пришел циклон, который принес дожди в большинство областей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По данным синоптиков, погода без осадков ожидается только в западных областях, на остальной территории — местами умеренные дожди, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях — значительные дожди.

Столбики термометров покажут сегодня +8...+13 °С, в юго-восточной части +13...+18 °С.

В Карпатах прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, от -2 до +3 °С.