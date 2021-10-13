Google подала ответный иск против Epic Games за нарушение контракта по игре Fortnite
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Videvo
Компания Google подала ответный иск против разработчика игр Epic Games, обвинив в нарушении контракта.
Об этом пишет TJournal.
Google настаивает на том, что Epic Games умышленно нарушила соглашение о размещении игры Fortnite в магазине Google Play. Компании уже судятся из-за системы прямых покупок, которую Epic Games добавила в игру летом 2020 года. Google после этого убрала Fortnite из Play Store, а Epic обратилась в суд.
В ответном иске Epic обвиняют в «сложной постановочной атаке» на Google и Apple, а также целенаправленном очернении компаний. В Google утверждают, что разработчик игр изначально не собирался выполнять контракт и следовать правилам Play Store.
«Epic стремилась к системному изменению, которое позволило бы ей обогатиться, добиться огромного денежного заработка. Во-вторых, намеревалась изменить политику Apple и Google, которая стала препятствием для создания метавселенной», — сказано в иске.
Google требует возмещения расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платежную систему в мобильной версии Fortnite.
- Из-за платежной системы Epic судилась с Apple. 10 сентября суд запретил Apple ограничивать разработчиков в призывах к оплате покупок вне App Store. Epic Games, однако, подала апелляцию на это решение.
- В октябре Apple обжаловала решение суда и запросила отсрочку на изменения в App Store.