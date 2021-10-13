Google подала ответный иск против Epic Games за нарушение контракта по игре Fortnite

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Компания Google подала ответный иск против разработчика игр Epic Games, обвинив в нарушении контракта.

Об этом пишет TJournal.

Google настаивает на том, что Epic Games умышленно нарушила соглашение о размещении игры Fortnite в магазине Google Play. Компании уже судятся из-за системы прямых покупок, которую Epic Games добавила в игру летом 2020 года. Google после этого убрала Fortnite из Play Store, а Epic обратилась в суд.

В ответном иске Epic обвиняют в «сложной постановочной атаке» на Google и Apple, а также целенаправленном очернении компаний. В Google утверждают, что разработчик игр изначально не собирался выполнять контракт и следовать правилам Play Store.

«Epic стремилась к системному изменению, которое позволило бы ей обогатиться, добиться огромного денежного заработка. Во-вторых, намеревалась изменить политику Apple и Google, которая стала препятствием для создания метавселенной», — сказано в иске.

Google требует возмещения расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платежную систему в мобильной версии Fortnite.