Китай изучит образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения коронавируса
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Китае изучат десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
В банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди которых и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года, когда появились первые зараженные коронавирусом. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, эти образцы могут быть источником ключевой информации для определения происхождения коронавирусной инфекции.
По словам чиновника из Национальной комиссии здравоохранения Китая, проверка образцов начнется после истечения двухлетнего срока хранения образцов. Это произойдет в ноябре.
Эксперты призывают Китай разрешить иностранным экспертам наблюдать за процессом или доставить образцы в Женеву, чтобы в исследованиях участвовали представители ВОЗ.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — это женщина, которая продавала креветки на рынке морепродуктов «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который полностью изолировали из-за вспышки коронавируса.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что масштабы пандемии коронавируса в китайском Ухане в конце 2019 года были большими, чем считалось. Эксперты ВОЗ во время работы в Китае обнаружили данные, которые могут свидетельствовать, что количество зараженных коронавирусом в Ухане в декабре 2019 года было значительно больше официального — 174 человека.