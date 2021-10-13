Китай изучит образцы крови из Уханя в рамках расследования происхождения коронавируса

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В Китае изучат десятки тысяч образцов из банка крови города Ухань в рамках расследования происхождения коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

В банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди которых и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года, когда появились первые зараженные коронавирусом. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, эти образцы могут быть источником ключевой информации для определения происхождения коронавирусной инфекции.

По словам чиновника из Национальной комиссии здравоохранения Китая, проверка образцов начнется после истечения двухлетнего срока хранения образцов. Это произойдет в ноябре.

Эксперты призывают Китай разрешить иностранным экспертам наблюдать за процессом или доставить образцы в Женеву, чтобы в исследованиях участвовали представители ВОЗ.