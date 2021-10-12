Глава ВОЗ призвал остановить «аморальную» ревакцинацию в богатых странах. Бустерную дозу следует колоть только уязвимым
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- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны остановить ревакцинацию от коронавируса, кроме уязвимых слоев населения.
Об этом он заявил в эфире телеканала CNN на мероприятии с главами МВФ и Всемирного банка.
По его словам, третью дозу вакцины нужно колоть только уязвимым людям. Для всех остальных ревакцинация является «аморальной, нечестной и несправедливой».
«Когда у нас только 166 миллионов прививок, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию — это худшее, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, именно тот континент, у которого нет средств или производственного потенциала», — заявил Гебрейесус.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применение третьей дозы вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и Moderna для американцев с ослабленным иммунитетом. ВОЗ при этом призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины.