Россия предложила США взаимно отменить все ограничения по работе дипломатов

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В Министерстве иностранных дел России предложили США взаимно отменить все ограничения на работу дипломатических миссий.

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

«Обсудили состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся работы зарубежных представительств России и США на территории друг друга. Предлагаем снять все ограничения, введенные с обеих сторон в течение последних нескольких лет», — говорится в сообщении.

В российском МИДе заявили, что Россия не хочет дальнейшей эскалации, но все «враждебные антироссийские действия без ответа не останутся».