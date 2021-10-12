В Николаеве задержали подозреваемого в покушении на бизнесмена «Мультика»

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В Николаеве задержали мужчину, которого подозревают в покушении на местного бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик».

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

«Полицейские получили неопровержимые доказательства причастности 43-летнего мужчины к совершению весной 2020 года покушения на убийство николаевца», — сообщили в полиции.

У задержанного изъяли оружие и боеприпасы, а во время проведенных обысков — мобильные телефоны, банковские и сим-карты и другие вещественные доказательства, которые имеют доказательственное значение в уголовном производстве.

Мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от лишения свободы на срок до 15 лет до пожизненного заключения. Также открыто уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Кто такой Титов?

Михаил Титов ранее был осужден за двойное убийство двух других криминальных авторитетов, которые в конце 1990-х пытались развернуть бизнес в Николаеве. Титов отсидел длительный срок и после выхода на свободу продолжил криминальную деятельность. Его связывают с рэкетом, рейдерством, вымогательством, хищениями госимущества и наркоторговлей. Бывший генпрокурор Юрий Луценко несколько раз заявлял, что Титов контролирует часть местных депутатов.