Минздрав: Дети смогут ездить на межобластном транспорте без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов

Новости

МВД

Карантинные ограничения на межобластные перевозки, которые начнут действовать с 21 октября, не будут распространяться на несовершеннолетних.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предоставления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках», — подчеркнул он.

В то же время министр напомнил, что все, кто старше 12 лет, обязаны носить защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.