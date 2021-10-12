Минздрав: Дети смогут ездить на межобластном транспорте без сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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МВД
Карантинные ограничения на межобластные перевозки, которые начнут действовать с 21 октября, не будут распространяться на несовершеннолетних.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предоставления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках», — подчеркнул он.
В то же время министр напомнил, что все, кто старше 12 лет, обязаны носить защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось. Среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.
- 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в «красную» зону карантина.
- 11 октября Кабмин принял решение о введении новых правил пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября попасть в поезд, автобус или самолет можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.