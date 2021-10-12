Украина и ЕС обнародовали совместное заявление по итогам 23-го саммита

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Президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли совместное заявление по результатам 23-го саммита Украина — ЕС.

Полный текст заявления опубликован на сайте Офиса президента.

В целом заявление содержит 25 пунктов, среди которых поддержка судебной реформы в Украине, осуждение российской агрессии на Донбассе и в Крыму, а также поддержка интеграции Украины в ЕС.

«Евросоюз подтвердил свою непоколебимую поддержку и преданность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — говорится в тексте документа.

Стороны также подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов.

«ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов (деолигархизация), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины в этом направлении», — отметили в ОП.

Президенты также подняли тему катастрофы MH17.

«Мы подчеркнули нашу полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед 298 жертвами и их близкими родственниками за сбитый рейс MH17. Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за катастрофу MH17», — говорится в заявлении.