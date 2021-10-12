Украина и Евросоюз подписали соглашение об «открытом небе»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Pixabay
Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.
Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.
Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
На церемонии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Отметим, согласно документу, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. К тому же теперь европейские перевозчики имеют право летать на внутренних украинских рейсах.
«Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — заявил Зеленский после подписания соглашения.
- Переговоры Евросоюза и Украины о совместном авиационном пространстве завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. После выхода Британии из ЕС эта проблема перестала существовать.
- Европейское общее авиационное пространство — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Это должно способствовать развитию авиационного рынка, простому доступу авиакомпаний ЕС к рейсам в Украину и, соответственно, удешевлению билетов.