Украина и Евросоюз подписали соглашение об «открытом небе»

Новости

Pixabay

Украина и Европейский Союз 12 октября подписали соглашение о совместном авиационном пространстве.

Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На церемонии также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, согласно документу, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. К тому же теперь европейские перевозчики имеют право летать на внутренних украинских рейсах.

«Через восемь лет наконец подписано соглашение о совместном авиационном пространстве. Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — заявил Зеленский после подписания соглашения.