Франция анонсировала встречу глав МИД стран «нормандского формата» в ближайшие недели
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Кремля
Все стороны переговоров в «нормандском формате» договорились о проведении встречи на уровне глав министерств иностранных дел.
Об этом сообщает пресс-служба президента Франции.
«Стороны договорились об организации в течение ближайших недель встречи на уровне министров иностранных дел между Францией, Германией, РФ и Украиной», — говорится в пресс-релизе.
Также сообщается, что лидеры договорились о необходимости работать над полной реализацией выводов встречи глав стран «нормандского формата» в декабре 2019 году в Париже.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести «нормандскую» встречу до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.
- 27 апреля президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» до семи стран. По его словам, к переговорам могут присоединиться США, Канада и Великобритания. Он также отметил, что стремится изменить и переговоры в Минске.